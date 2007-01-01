В этом году 12 калужан будут претендовать на главную просветительскую награду страны Знание.Премия

Всего претендентов на премию из России и других стран набралось уже 2 750. В масштабах страны лидирует Москва., сообщила во вторник, 6 августа, пресс-служба Правительства Калужской области

В этом сезоне Знание.Премия введена новая номинация «За вклад в сохранение семейных ценностей». Она сразу вошла в тройку самых популярных среди соискателей, а общее число номинаций достигло девятнадцати.

Имена победителей станут известны в следующем году. Сто награжденных просветителей получат возможность пройти онлайн-курс по публичным выступлениям, тем самым подняв свой профессиональный уровень.

Прием заявок на премию заканчивается 30 сентября.