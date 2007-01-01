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Образование

В этом году 12 калужан будут претендовать на главную просветительскую награду страны Знание.Премия

Всего претендентов на премию из России и других стран набралось уже 2 750. В масштабах страны лидирует Москва., сообщила во вторник, 6 августа, пресс-служба Правительства Калужской области
Михаил Тырин
15:32 сегодня
0 270
Фото пресс-службы общества "Знание"
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В этом сезоне Знание.Премия введена новая номинация «За вклад в сохранение семейных ценностей». Она сразу вошла в тройку самых популярных среди соискателей, а общее число номинаций достигло девятнадцати.

Имена победителей станут известны в следующем году. Сто награжденных просветителей получат возможность пройти онлайн-курс по публичным выступлениям, тем самым подняв свой профессиональный уровень.

Прием заявок на премию заканчивается 30 сентября.

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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скоро вас ждет приятный сюрприз в части комментариев.

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VGA

А кто слышал про КТФ до этой новости? Я первый раз узнал.

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