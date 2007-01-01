Калужский лектор Общества «Знание» удостоен государственной награды

Знак отличия «За наставничество» присвоен Ивану Головиду. Об этом во вторник, 6 августа, сообщила пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области

Почетная награда присуждена региональному просветителю за активную работу и вклад профессиональное становление молодежи. Соответствующий Указ 22 июля подписал Президент Российской Федерации.

С 2016 года Иван Головид участвует в проектах Общества «Знание». На его профессиональном счету «Открытый лекторий», Знание.Герои, II и III сезоны Всероссийского конкурса «Лига Лекторов».

Также он участвовал в создании методического сборника для учителей «Воспитываем гражданина», входит в Общественный совет при региональном Управлении МВД.

Ранее Иван Головид награждался благодарственным письмом Президента России и нагрудным знаком Общества «За исключительный вклад в просвещение».