55 калужских выпускников показали максимальные результаты на ЕГЭ

Окончательные итоги стали известны в четверг, 1 августа.

Чаще всего на 100 баллов одиннадцатиклассники сдавали профильную математику - 16 раз.

13 максимальных результатов у выпускников по химии, пять - по обществознанию, по два - по литературе, физике, биологии, истории и информатике, один - по английскому языку.

Трое выпускников обнинского лицея «Физико-техническая школа» сдали сразу по два экзамена на 100 баллов. Это учебное заведение подготовило наибольшее количество выпускников с максимальным баллом на ЕГЭ – 15. В лицее №9 Калуги и гимназии Обнинска по четыре стобалльника, в гимназии Малоярославца, гимназии №24 Калуги и школе №12 Калуги – по три.

- 55 высших результатов – это очень хороший показатель, - прокомментировал результаты министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.