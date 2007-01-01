55 калужских выпускников показали максимальные результаты на ЕГЭ
Чаще всего на 100 баллов одиннадцатиклассники сдавали профильную математику - 16 раз.
13 максимальных результатов у выпускников по химии, пять - по обществознанию, по два - по литературе, физике, биологии, истории и информатике, один - по английскому языку.
Трое выпускников обнинского лицея «Физико-техническая школа» сдали сразу по два экзамена на 100 баллов. Это учебное заведение подготовило наибольшее количество выпускников с максимальным баллом на ЕГЭ – 15. В лицее №9 Калуги и гимназии Обнинска по четыре стобалльника, в гимназии Малоярославца, гимназии №24 Калуги и школе №12 Калуги – по три.
- 55 высших результатов – это очень хороший показатель, - прокомментировал результаты министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.
вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы....
и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф....