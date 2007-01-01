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Образование

Два педагога представят Калужскую область на форуме «Машук»

Мероприятие пройдет в пятнадцатый раз в Пятигорске.
Дмитрий Ивьев
10:05 сегодня
0 241
Читайте KP40.RU:

От нашего региона туда отправятся директор Фоминичской школы Нина Курчина и советник по воспитанию Шайковской школы №2 Юлия Антипова, рассказали в администрации Кировского района.

С 9 по 23 августа на форуме в Ставропольском крае соберется больше 2000 участников.

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калужская область
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Рестораны в России стали появляться в XIX веке, и одним из первых в нашем городе стал ресторан «Киев», что на Никитской улице (Ленина, 119),  в гостинице одноименного названия. Появилась она в тридцатых годах позапрошлого века.

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mrTJohn

Вот тебе раз. Не буду начинать спортом заниматься. 🤒

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А когда в Калуге что-то будут делать с опережением сроков?

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best85

О этом устали все говорить! Давно пора отменить мораторий!

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DEN-SERVIS ♥♣♥♣♥

заберите губера нашего в Джизак !

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21:10 25.07
1 577
ILR

Это такой БКАД от Арен и руководителей города, которые не контролировали работы тогда, а скорее всего закрывали глаза при проведении тех работ. Ведь началось всё разваливаться меньше чем через год после громких отчётов. И даже типа "божились", что подрядчика заставят переделывать - искать лень, но даже тут вроде была заметка про это.

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Авто и транспорт
Траншея образовалась на улице Московской в Калуге
18:49 25.07
1 1288
нико

По Анненкам тоже иногда проезжают с сильным ревом моторов.И вообще не встречал водятлов на мотоциклах, соблюдающих скоростной режим.

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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
17:37 25.07
5 1919
Геннадий Иванов

Да по дорогам еще пол беды, на правом по дворам летают и день и ночь и ни отдыха, не пройти безопасно... ГИБДД вобще бездействует!!!

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
15:20 25.07
5 1919
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

...
Криминал
Двое жителей Калуги перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей
13:43 25.07
1 936
colorkaluga

Верните "вышку" !

...
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13:31 25.07
2 1492
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Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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