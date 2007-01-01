Два педагога представят Калужскую область на форуме «Машук»

Мероприятие пройдет в пятнадцатый раз в Пятигорске.

От нашего региона туда отправятся директор Фоминичской школы Нина Курчина и советник по воспитанию Шайковской школы №2 Юлия Антипова, рассказали в администрации Кировского района.

С 9 по 23 августа на форуме в Ставропольском крае соберется больше 2000 участников.