Два педагога представят Калужскую область на форуме «Машук»
От нашего региона туда отправятся директор Фоминичской школы Нина Курчина и советник по воспитанию Шайковской школы №2 Юлия Антипова, рассказали в администрации Кировского района.
С 9 по 23 августа на форуме в Ставропольском крае соберется больше 2000 участников.
Это такой БКАД от Арен и руководителей города, которые не контролировали работы тогда, а скорее всего закрывали глаза при проведении тех работ. Ведь началось всё разваливаться меньше чем через год после громких отчётов. И даже типа "божились", что подрядчика заставят переделывать - искать лень, но даже тут вроде была заметка про это....
Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей....