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Образование

Новая ИТ-смена для школьников пройдет в Калуге

Дмитрий Ивьев
12:01 сегодня
0 266
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Ученики 8-11 классов соберутся с 1 по 14 августа на базе регионального центра одарённых детей «Сокол», сообщили в среду в министерстве цифрового развития Калужской области.

Юные айтишники освоят образовательные треки по программированию, системному администрированию, спутникостроению, космическим и нанотехнологиям, работе с дронами.

В министерстве отметили, что запланированы встречи с лидерами IT-сферы, спикерами форума «Цифровая эволюция». Также подростки посетят IT-предприятия региона.

Участниками ИТ-смены в Калуге за два года уже стали около 400 детей из разных регионов страны. Мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика».

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