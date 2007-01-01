Новая ИТ-смена для школьников пройдет в Калуге

Ученики 8-11 классов соберутся с 1 по 14 августа на базе регионального центра одарённых детей «Сокол», сообщили в среду в министерстве цифрового развития Калужской области.

Юные айтишники освоят образовательные треки по программированию, системному администрированию, спутникостроению, космическим и нанотехнологиям, работе с дронами.

В министерстве отметили, что запланированы встречи с лидерами IT-сферы, спикерами форума «Цифровая эволюция». Также подростки посетят IT-предприятия региона.

Участниками ИТ-смены в Калуге за два года уже стали около 400 детей из разных регионов страны. Мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика».