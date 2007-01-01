Власти Калуги рассказали о сложностях со строительством новой школы

Учебное заведение в микрорайоне Тайфун обещали открыть уже в нынешнем году, но пока местные жители не наблюдают техники на стройплощадке.

В понедельник, 22 июля, ситуацию прокомментировали в городской управе.

- Для строительства школы в микрорайоне Тайфун сформирован земельный участок, - говорится в заявлении чиновников. - На нем достаточно большое количество инженерных коммуникаций, которые нужно будет вынести, чем мы сейчас и занимаемся. До этого была проведена вырубка деревьев. На текущий момент уже заключены контракты на выполнение проектно-сметных работ на переустройство инженерных сетей, разработаны техническое задание и сметный расчет на выполнение проектных работ на строительство подъездной дороги. После полного освобождения этого участка от сетей будет определяться подрядная организация, которая построит школу. По срокам, к сожалению, пока сориентировать вас не сможем.