Власти Калуги рассказали о сложностях со строительством новой школы
В понедельник, 22 июля, ситуацию прокомментировали в городской управе.
- Для строительства школы в микрорайоне Тайфун сформирован земельный участок, - говорится в заявлении чиновников. - На нем достаточно большое количество инженерных коммуникаций, которые нужно будет вынести, чем мы сейчас и занимаемся. До этого была проведена вырубка деревьев. На текущий момент уже заключены контракты на выполнение проектно-сметных работ на переустройство инженерных сетей, разработаны техническое задание и сметный расчет на выполнение проектных работ на строительство подъездной дороги. После полного освобождения этого участка от сетей будет определяться подрядная организация, которая построит школу. По срокам, к сожалению, пока сориентировать вас не сможем.