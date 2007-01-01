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Власти Калуги рассказали о сложностях со строительством новой школы

Учебное заведение в микрорайоне Тайфун обещали открыть уже в нынешнем году, но пока местные жители не наблюдают техники на стройплощадке.
Дмитрий Ивьев
17:10 сегодня
0 275
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В понедельник, 22 июля, ситуацию прокомментировали в городской управе.

- Для строительства школы в микрорайоне Тайфун сформирован земельный участок, - говорится в заявлении чиновников. - На нем достаточно большое количество инженерных коммуникаций, которые нужно будет вынести, чем мы сейчас и занимаемся. До этого была проведена вырубка деревьев. На текущий момент уже заключены контракты на выполнение проектно-сметных работ на переустройство инженерных сетей, разработаны техническое задание и сметный расчет на выполнение проектных работ на строительство подъездной дороги. После полного освобождения этого участка от сетей будет определяться подрядная организация, которая построит школу. По срокам, к сожалению, пока сориентировать вас не сможем.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кстати Михаил Федорович был третьим выборным царем в истории России, но в отличие от царей Бориса Годунова и Василия Шуйского, новый государь был принят народом как законный преемник прежней династии.

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amorph

нужно больше светофоров😡

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Darth Vader

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Бешеный Кузнечик

Ну с Грозным там еще можно попробовать приплести тему, что он Рюрикович, то есть варяжского роду. Но вот Годунова почему лишили тогда звания первого русского царя, непонятно.

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Андрей Ермишин

Иван Васильевич был венчан на царство 16 января 1547 года в возрасте 16 лет. Впервые в истории на русском престоле оказался правитель, принявший титул царя, а не только великого князя.

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Н.Влюбчивый

И вот еще, что городом управляют выпускники педа, а у них знаний ноль.

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kaluga2

Язычество кондовое. Бабушки наивные.

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Ничего это не изменит. Автобус должен остановиться на "своей" остановке, а для этого проехать по средней полосе мимо стоящего транспорта.

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50 миллионов рублей.

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RudeBoy

Они только нормальные здоровые деревья могут пилить.

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17:27 21.07
3 2247
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