В детских лагерях стартовал образовательный проект «День цифры»
Третий год подряд он проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», сообщили в пятницу, 19 июля, в правительстве Калужской области.
Детей знакомят с цифровыми технологиями, ИТ-профессиями и кибергигиеной.
По всей стране в подобных мероприятиях каждый год принимает участие более двух миллионов школьников в возрасте от 7 до 17 лет.
Лента комментариев
nikol
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....
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