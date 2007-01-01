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В детских лагерях стартовал образовательный проект «День цифры»

Дмитрий Ивьев

Третий год подряд он проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», сообщили в пятницу, 19 июля, в правительстве Калужской области.

Дмитрий Ивьев 179 Читайте KP40.RU: