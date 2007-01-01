+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В детских лагерях стартовал образовательный проект «День цифры»
Образование

В детских лагерях стартовал образовательный проект «День цифры»

Третий год подряд он проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», сообщили в пятницу, 19 июля, в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
14:28 сегодня
0 179
Читайте KP40.RU:

Детей знакомят с цифровыми технологиями, ИТ-профессиями и кибергигиеной.

По всей стране в подобных мероприятиях каждый год принимает участие более двух миллионов школьников в возрасте от 7 до 17 лет.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Bungee

Надо заставить г-д Денисова вместе с Шапшой так корячится в эту лестницу, как этот пацан!

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:05 сегодня
2 1442
mrTJohn

Незнаю уместно ли, но "Горько"! 🤑

...
Общество
В Калуге назначен новый заместитель городского головы
10:22 сегодня
1 1929
mason

Там такая колейность, что не мудрено.

...
Происшествия
В Калуге «Шкода» ночью вылетела в кювет
09:27 сегодня
1 931
nikol

Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью.

...
Калуга
Вопрос в управлению Калужского троллейбуса.
08:41 сегодня
1 2966
VGA

...
Общество
18 июля стало известно, что швейцарские сыровары производили сыр в Калужской области
19:58 18.07
2 7608
Виталий Гераськин

Полностью поддерживаю, даже с сыном 3,5 года не пустили на 10 минут просто мячик покатать, хотя на поле ни души.

...
Общее
Футбольное поле в сквере Волкова
19:53 18.07
1 3058
mik27

брат на брата

...
Криминал
Житель Калужской области пытался убить брата
17:33 18.07
1 968
Н.Влюбчивый

Как только гнилая власть выпилит гнилые деревья во всем городе и посадит новые тогда заживем.

...
Общество
Калуга вошла в ТОП-5 рейтинга качества жизни
15:48 18.07
6 4242
VGA

Скорее всего это оса наездник. Она в дереве не живет и деревом не питается, поэтому ядом не травится. Откладывает яйца в личинки жуков-древоточцев, т.е. избавляет сруб от вредителей.

...
Калуга
Муха-древоточец
13:53 18.07
1 1236
mrTJohn

Надо запретить ходить на четвереньках, камеру поставить и штрафовать. Не благодарите.

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:43 18.07
2 1442
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkRCMms1VnFBN2k1N1NFQ3U5VmNpeFE9PSIsInZhbHVlIjoienVwVC82Z2V2ZlZsOTdQUi9nelFUM0FkR3NVYkc4L2Jla2YyVnA1NHR0ZXN3MG0xcUc2Qkdtc3h0RFhTaTZKaFVGeGFGRTJWOWhJZHVQeUVGZElRL2tMWkhEazI5L3hzNm1LeHpsZWp4bDAzZW1LaWNmYVV2UjYvYnZva2ZyeUwrTzFBSXpld01NZUY3di9Ib0lkYVp2ZjF3Y0ovcVV6TmtBOEJBT0t0N1FwL2VFSnZIY2dlNHUyUGlXd2hpbnFFOTVhZHhqdzVXTll6NnNpVGh3SWg4eHJ1Ni8vZ3hKMEtvMHVlQTMwQ3FCWUU0OWhUN1ZIejZCdjNvUXBlRGo5Z1h1K25WR3Y5dGkzeXBKRFZvQ0FVdGRRdmo3NVFvbFoxQ3IvcjUxSVVXc3RvUjJmSW9EdURYR1NMV3dTT0QyTURGN1FDd1k3QkQ3VzZiN2pwTmp2THVQNUw3cHZwQWNCU2dlVFZNTjVCTEFIQWwwNTExd25tR21GVEg4WnB5WnpKakc3eEp5a0c4Y25yQUVnekM1WVMrdy9idER5NW8xVkdXQ3NDQU40MTBoRXRTSGs5QjRzY3R1RTFZOHp0b1J1Y1dkUW9NUWZNV242QkZsUjNEQVBFSFlwcU5ISHRnbmtROEZqbDZnL1kvZHhJZVJEN2o5Z3dPVzd1M2xUc3A1cUFycWpDaEdEd0JMb3Rtck9VeUQxekJQRU04MkRta29oclNUM1ZtRlBiNTJNVW1wMmNVVTFlYzJIV1VydUV6K0tmNjlqakNQZVlkZ3RpRnlKR09HRGZKNmQxRm9UUEdRYk1ibDF1L2tGOXg5R0pvSGl4NzRQNHVYZ2Q5eHRpLzg5bSIsIm1hYyI6ImE5ZGJiNWJmM2E5ZWMzZTAwM2JlYzJhZDA4MWEwMzNiYjhjOWQ0Yzk5OGFjM2IwYjM1NDA2MWU5NzZhZmFlNjkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ijg0RWpReVYycFJRMng3YnFZblNiVkE9PSIsInZhbHVlIjoiWEg4MUQ0cjgxSytZWWNEZ2dtOU51V3kvZTEvL0VUbjlMRlJhSkZBb0ZZcGMxNHJJdGxXY3hGd0FkYUZweWo2MW80UU41SDlDSndtMmJkY2xlQitXdUh4Y1FYdnNFM25DcjJNcHhmYjg4QmQvTkt0aUxkVnhFRU1XTjNrbVpQVW94YlEvc2l2ejJ3S2txbnd4K2I2ZGh4aDRWMkNjVTRwcElPZDN0T0x2UnUrcWdhcWF6b1ZlOU1Ianl5M3owcWdUM09NdGRQbjJhNGFtR2JyWjZnMGZaM1BkT3V3Q2JJclM0ZkhxNVdtdVdsUzM2WVc1d1hBMHh3K29xUWpWY252NFRpRlBGSXdNT1ZKSzhQMDZsOWtFaGFEZHMwM2UrQUE4OUpSVitpd21mUVRMTVlFSDhTV2tzT0NnSWV1WVpiM0dOb3B5SXVNbTJBMXlxU3V5R0FWeG8wTU12VW9VVlRiKzNULzR2L1dtVDBrVm01ZEJTbFBwdUc0ZWFKVGl4ZTVhUHdZa2R6cDJxVHVuZTFtUk9lZ1hGWVpJWlExV3BqSHlZNkRUSFJNS1hBeWpzOUhyNWtBNkMwOXFiZjkybTBySCIsIm1hYyI6ImY3NzJjY2M4MTE5ODBiM2Y4MjM0ZDQxZmVjMTBlODFkNTM2NjIzNmQ1ZjRmM2Q0YjkyZmMzODY4MjBkNGE3ZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+