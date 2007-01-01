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Образование

Школьникам из Калужской области расскажут о профессиях в игровой форме

Софья Фирсова
08:14 сегодня
0 199
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Различные познавательные мероприятия пройдут в рамках нацпроекта «Демография». Молодым калужанам их предложит служба занятости. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Мир профессий уже открыли для себя школьники пяти лагерей дневного пребывания в Куйбышевском районе и ребята, отдыхающие в лагерях дневного пребывания в Людиновском и Жиздринском районах.

Дети смотрят мультфильмы, проходят тестирования, решают интересные ребусы и многое другое.

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Денег нет, ны вы держитесь. (C) Такое впечатление, что им новые методички никак не подвезут. На любое происшествие один ответ. Или только городской голова имеет право разрешить выделение денег на провал. Дело Остапа Бендера живёт - пора продавать билеты на осмотр провала.

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Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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