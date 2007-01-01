Школьникам из Калужской области расскажут о профессиях в игровой форме
Различные познавательные мероприятия пройдут в рамках нацпроекта «Демография». Молодым калужанам их предложит служба занятости. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.
Мир профессий уже открыли для себя школьники пяти лагерей дневного пребывания в Куйбышевском районе и ребята, отдыхающие в лагерях дневного пребывания в Людиновском и Жиздринском районах.
Дети смотрят мультфильмы, проходят тестирования, решают интересные ребусы и многое другое.
Лента комментариев
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
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