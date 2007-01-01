В Калужской области за пять лет возросло число бюджетников в системе среднего профессионального образования
В понедельник, 8 июля, приемную кампании в вузы и ссузы обсудили на планерке правительства. О новшествах и особенностях рассказали исполняющий обязанности министра образования и науки области Денис Зубов, ректор КГУ им. К.Э. Циолковского Максим Козак и замдиректора КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Андрей Смоловик.
Каждый год в регионе увеличивается прием студентов за счет средств бюджета. За пять лет число бюджетников в колледжах увеличилось на 1000 человек.
Также в Калужской области стало больше специальностей, которые пользуются вниманием на рынке труда. В КГУ появилось 15 образовательных программ, а в Бауманке – 10.
С этого года все предложения о целевом обучении заказчики буду обязаны разместить на платформе «Работа в России».
По обновленным правилам абитуриенты с целевым направлением могут подать заявление о приеме на одну образовательную программу в одну образовательную организацию.
Если речь о той части склона, где расположена лестница от главного входа старого музея вниз на склон, то наклоненные деревья и трещина на обочине дороги там давно, со времен первых оползней. Но там уже не территория музея, поэтому на тот участок склона пока забили. Когда доползет до будки КПП второй очереди музея, тогда зашевелятся ))...
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