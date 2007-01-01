В Калужской области за пять лет возросло число бюджетников в системе среднего профессионального образования

В понедельник, 8 июля, приемную кампании в вузы и ссузы обсудили на планерке правительства. О новшествах и особенностях рассказали исполняющий обязанности министра образования и науки области Денис Зубов, ректор КГУ им. К.Э. Циолковского Максим Козак и замдиректора КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Андрей Смоловик.

Каждый год в регионе увеличивается прием студентов за счет средств бюджета. За пять лет число бюджетников в колледжах увеличилось на 1000 человек.

Также в Калужской области стало больше специальностей, которые пользуются вниманием на рынке труда. В КГУ появилось 15 образовательных программ, а в Бауманке – 10.

С этого года все предложения о целевом обучении заказчики буду обязаны разместить на платформе «Работа в России».

По обновленным правилам абитуриенты с целевым направлением могут подать заявление о приеме на одну образовательную программу в одну образовательную организацию.