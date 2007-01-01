Строителям школы на Правобережье Калуги дали пинка для ускорения
В среду, 3 июля, глава образовательного ведомства рассказал о ходе работ на строительстве школы на 806 мест на улице Комфортной.
Там из-за ряда организационных моментом темпы работ упали, что вызвало недовольство министра Александра Аникеева.
- Последнее время работы шли медленно из-за вынужденного решения ряда организационных вопросов, - написал он сегодня в своем телеграм-канале. - Вчера общались с подрядчиком на стройке. Был жесткий разговор о необходимости ускорения темпов работ в ближайшие две недели.
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