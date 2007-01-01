Стартовал прием документов в вузы через «Госуслуги»
К сервису подключено более тысячи вузов по всей стране.
Воспользоваться услугой подачи документов дистанционно через портал «Госуслуг» можно второй год подряд.
Как сообщает минобразования Калужской области, в прошлом году ей воспользовались более тысячи выпускников из региона. Сервис называется «Поступление в вуз онлайн».
- Сейчас мы видим, что выпускники школ 2024 года тоже уделяют ей внимание, отслеживают отображение аттестата в Госуслугах, - говорит министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. - . При этом не нужно забывать о возможности подачи документов лично в приемную комиссию. Такой способ позволяет познакомиться со стенами вуза, будущими преподавателями и вузовскими локациями. Многообразие способов подачи документов - это ключевой аспект доступности высшего образования.
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