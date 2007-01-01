Калужским выпускникам вручили серебряные медали

Медали за особые успехи в учении II степени 135 школьникам вручили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов и министр образования Калужской области Александр Аникеев.

Педагоги были награждены благодарственными письмами.

- Вы успешно завершили очень важный этап своей жизни – обучение в школе. Серебряная медаль это высокая оценка вашего таланта, упорства и трудолюбия, серьёзного и ответственного отношения к учёбе. Эти качества вам обязательно пригодятся и в дальнейшей жизни, как и все полученные в школе знания. Желаю вам найти своё место в жизни, выбрать специальность, получить хорошее образование, стремиться стать лучшими в своей профессии, реализовать свои способности и приносить пользу людям. Вы – наша гордость, в родном городе вас всегда любят и ждут! – обратился к выпускникам Юрий Моисеев.