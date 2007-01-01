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Кто победил в «Губернаторском дневнике-2024» в номинации 5-9 классы

Публикуем списки школьников.
15:30 31.05
0 1786
Читайте KP40.RU:

В пятницу, 31 мая, состоялась церемония награждения победителей конкурса с участием губернатора Владислава Шапши.

Церемония награждения состоялась в Инновационном культурном центре. Напомним, согласно условиям конкурса, в течение четвертой четверти школьники должны были как можно лучше учиться и получать максимально возможное количество пятерок.

30 человек, которые получили пятерок больше других, стали победителями, получили ценные подарки от партнеров проекта и встретились с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

Мы продолжаем публиковать имена победителей. Кто победил в номинации 2-4 классы вы можете посмотреть по ссылке.

Кстати, в этом году в конкурсе приняли участие более 280 школьников со всей Калужской области.

Из них 10 человек стали победителями в номинации 5-9 классы.

Павел Коренюгин.

Награды и подарки им вручал генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел Коренюгин:

- Уважаемые ребята, безусловно, родители, сегодня такой хороший, знаменательный день, как правильно сказал губернатор, завтра первый день лета. И вот в преддверии этого первого дня лета вы 9 месяцев упорно трудились, трудились, а здесь вас так хорошо чествуют. Я уверен, что все три месяца вы проведете отдохнувшими и вернетесь снова в свои учебные классы. Кто-то уже вернется в университеты. Я сам папа в троих детей, у меня в университете двое, одна закончила сейчас шестой класс. Я представляю, какая это эмоциональная нагрузка для ваших родителей, для ваших мам, пап, бабушек, дедушек. Поверьте мне, они все 9 месяцев учатся вместе с вами. А, может быть, некоторые учатся даже и больше сейчас, чем детишки. Поэтому я хочу вас, родители, поздравить. Это и ваш праздник тоже. Я уверен, что у большой нашей страны огромное будущее. И это огромное будущее закладывается в таких именно семьях, как вы, потому что вы настраиваете ваших детей учиться, вы настраиваете их каждый день совершать свои маленькие подвиги сегодня. Сдавая зачет, контрольную, подготавливая реферат, а где-то им не хочется, а где-то они ленятся, а наверняка вы еще имеете массу-массу кружков, музыкальные школы и так далее и тому подобное. Поэтому весь этот труд, я уверен, поможет нам всем вместе вырастить достойных граждан нашей страны, которые будут свершать и двигать вперед нашу замечательную Родину. Спасибо еще раз.

Победители в номинации 5-9 классы

  1. Вавилов Дмитрий, ученик 8а класса Думиничской школы №1
  2. Азарова София ученица 6в класса Детчинской школы
  3. Игнатова Александра ученица 6а класса АНОО «Обнинский колледж»
  4. Кириченко Стефания, ученица 5б класса гимназии №24 Калуги
  5. Вагапова Раяна, ученица 5б класса школы №31 Калуги
  6. Троцюк Александра, ученица 5б класса, Тарусской школы №2
  7. Ковяров Иван, ученик 6в класса Детчинской школы
  8. Кацапова Анна, ученица 5а класса Батищевской школы Мосальского района
  9. Енина Елизавета, ученица 5б класса гимназии №24 Калуги
  10. Терехин Александр, ученик 6в класса Детчинской школы
Вавилов Дмитрий
Азарова София
Игнатова Александра

Кириченко Стефания
Вагапова Раяна
Троцюк Александра
Ковяров Иван
Кацапова Анна
Енина Елизавета
Терехин Александр

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Что касается Губернского исторического музея, то его экспозиция была торжественно открыта 20 апреля 1897 года, стараниями жены тогдашнего губернатора Николая Смирнова, фрейлины и светской львицы Александры Осиповны Смирновой-Россет.

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Александр Моржов

Плохая мода,теперь охранять эту игрушку надо,камеру ставить.Лучше бы дерево посадили или скамейку,но которую украсть невозможно))

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mik27

Такие ворюги как ты и сопрут.

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00:51 сегодня
4 1266
Area51

Нет. Есть такая фишка, как заводская́ тонировка. Сам с этим столкнулся, покупал 15е ведро в максималке, в 11 году. При установке на учёт на вопрос о тонировка со стороны гиббддедешника (кстати тонировка была голубая по кругу, кроме переда), тот был с моей стороны послан (кулюторно), с отсылом на АвтоВАЗ. Тем более, что на тачке было 12км пробега. После чего мне в течении 5 мин. выдали доки.

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Василёк

я надеюсь эта хрень хотя бы за деньги публикуется ?

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23:11 31.05
4 1266
VGA

Шапшу допросите, он памятник открывал.

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5 2213
VGA

Надеюсь, что скоро сопрут.

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Karson

они это серьёзно?

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Надеюсь, что скоро сопрут.

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