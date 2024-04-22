В Калужской области прошел региональный этап интеллектуального турнира «Знание.Игра»

На днях он состоялся на площадке обнинской Физико-технической школы.

Участниками состязаний стали 9 команд из школ и колледжей Калужской области.

Победу одержала команда «Винилацетилен» Физико-технической школы. Второй место заняла команда «Ноосфера» Ноосферной школы, третье место – команда «Аааааааа», которая также представляла Физико-техническую школу.

Во всероссийском финале ЦФО представят команды из Тверской, Тамбовской, Рязанской и Ярославской областей.