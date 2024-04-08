Опубликовано обновленное расписание ЕГЭ в 2024 году

Приказ об изменении расписания подготовили Минпросвещения и Рособрнадзор.

Выпускники получили возможность пересдать один из предметов, рассказали 8 апреля в министерстве образования и науки Калужской области.

Пересдачи запланированы на 4 и 5 июля.

А вот в какие дни будут ЕГЭ по всем предметам:

23 мая – география, литература, химия,

28 мая – русский язык,

31 мая – математика,

4 июня – обществознание и физика,

7 и 8 июня – информатика и устный иностранный,

11 июня – биология, история и письменный иностранный.

Результаты опубликуют не позже 1 июля.