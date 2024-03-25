В Калуге новую школу достроят летом

Сейчас готовность объекта на улице Байконурской – 85%, сообщил в понедельник, 25 марта, сенатор Анатолий Артамонов.

- Таких школ, как в России не строят нигде в мире, - прокомментировал бывший калужский губернатор. - Эта школа даст новый импульс развитию микрорайона, здесь будут учиться 1100 ребят, а, скорее всего, и намного больше.

В школе 9 блоков с переменной этажностью. Там разместятся учебные классы, рекреации, спортзалы, актовый зал, классы-мастерские для изучения технологии, библиотека, группы продленного дня, издательский центр, школьная фотостудия.