На Правобережье Калуги ученики начальных классов большинства школ останутся дома

В четверг, 21 марта, в школах №№ 6, 13, 45 Правобережья ученики начальных классов останутся дома, сообщают сегодня наши читатели. Причиной стали аварийно-ремонтные работы на Окском водозаборе.

Ранее мы сообщали, что в этот день жители Правого берега останутся без воды с 9 утра до 21 вечера.

За комментариями мы обратились в Городскую управу Калуги.

— График работы на 21 марта школы на Правобережье определяют самостоятельно. Руководителям рекомендовано организовать сокращенный учебный день у старшеклассников, ученикам начальных классов – день самоподготовки, внеурочной или проектной деятельности.

В Министерстве образования сообщили, что детские сады будут работать в штатном режиме.

Подробнее об организации учебного дня нам рассказали в других школах Правого берега.

— Ученики с 1 по 4 класс будут заниматься на онлайн платформе «Учи.ру», – пояснило нам руководство школы № 50. – С 5 по 8 классы и 10 класс – займутся внеурочной деятельностью и самоподготовкой. У 9 и 11 классов будет три урока.

— На уроки выйдут все классы, но у всех будет сокращенный день, – сообщило руководство школы № 33. – Детей, как и полагается накормят завтраком, кроме того, администрация школы заранее заказала воду у «Водоканала», школе ее поставят в достаточном количестве ранним утром.