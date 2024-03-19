Губернатор рассказал о предстоящем ремонте в двух школах

Владислав Шапша сообщил об итогах личного приема жителей.

В порядок приведут Мокровскую школу Куйбышевского район.

- В прошлом году по программе Комплексного развития сельских территорий нынешнее здание школы полностью обновили внутри: инженерные системы, двери, окна, ремонт помещений, - рассказал Шапша. - Согласен, фасад тоже нужно привести в порядок. У регионального минсельхоза по результатам торгов по объектам благоустройства общественных пространств на сельских территориях образовалась экономия. Эти деньги направим на ремонт фасада Мокровской школы. Часть средств выделит район. Так что к новому учебному году школа и внешне будет в отличном виде.

Также ремонт пройдет в спортзале школы в деревне Рыляки Юхновского района.