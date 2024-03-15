Новая школа в Калуге получит номер 29

- Это будет структурное подразделение калужской школы №29, - сообщил 14 марта министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. - У этой школы будет инженерно-технологический профиль.

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