Стала известна дата шествия выпускников в Калуге

Городской праздник состоится в субботу, 29 июня.

Соответствующее решение поддержали в среду городские депутаты.

Напомним, в прошлом году шествие выпускников состоялось, а вот праздник в парке и на набережной Яченского водохранилища отменили – в тот день Евгений Пригожин шел на Москву.