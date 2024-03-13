Губернатор отменил учебу 23 марта в калужских школах

Об этом Владислав Шапша сообщил в среду, 13 марта.

- Увидел у себя в комментариях предложение калужских родителей: не переносить учебный день 15 марта на следующую субботу 23 марта, - прокомментировал глава региона. - Разумное предложение, согласен с ним. Обсудил этот вопрос с министром образования.

15 марта будет для школьников Калужской области выходным днем без переноса на 23 марта.

Напомним, в Калуге и области 15 марта дети не будут учиться из-за проведения на территории школ президентских выборов.