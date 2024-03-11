Калужские школьники вышли в финал Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов

Успеха добились дети из эстрадно-вокальной студии «Театр песни» школы №1 города Балабаново.

Они представят наш регион в номинации «Вокальный коллектив «Музыкальный калейдоскоп» (младшая возрастная группа в возрасте 7-10 лет), рассказали 11 марта в министерстве образования и науки Калужской области.

В этом учебном году во Всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов приняли участие более 120 тысяч детей. Финал пройдет с 26 марта по 15 апреля во Всероссийском детском центре «Орленок».