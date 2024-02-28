Рядом с новой школой на Тайфуне построят большой стадион

Стадион будет располагаться ближе к домам №46 и №48 по улице Молодежной.

Сама школа – рядом с домом №4 к. 2 по Солнечному бульвару.

- Важно то, что площадка расположена как можно ближе к густонаселенному микрорайону, - прокомментировал городской голова Дмитрий Денисов. - А это значит, что дети из окрестных многоэтажек смогут добраться до нее пешком за несколько минут.