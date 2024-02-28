В Калуге строят фундамент школы на улице Комфортной

- Сейчас выбираем образовательный профиль школы, - отметил он, попросив калужан предлагать свои варианты.

Министр образования и науки области Александр Аникеев пообещал, что темпы строительства будут увеличены.

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