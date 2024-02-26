Калужане не могут войти в электронный дневник

В понедельник, 26 февраля, наши читатели сообщают, что в течение дня не могут воспользоваться системой «Моя школа». Не работает и сайт, и приложение.

О том, что весь день не могли войти в систему сообщают родители школ №№ 10, 45, 13, 46, 48

- Пишет «нет такой учётной записи», - говорят калужане.

- Сегодня и электронный журнал не открывался, - уточняют учителя.

Мы обратились с вопросами в министерство образования Калужской области.

— Система «Моя школа» работает в штатном режиме, ­­– ответил помощник министра образования Михаил МОРОЗОВ. – Систематических сбоев не зафиксировано. Если у школьников и родителей возникают проблемы с подключением, можно обратиться к классному руководителю или администрации школы, которая находится на связи с техподдержкой. Также рекомендуем проверить подтвержденный статус учетной записи на Госуслугах и обратить внимание на корректность данных ученика, которые школа вносит в систему.



Ранее мы рассказывали, что калужане продолжают жаловаться на электронный дневник.