Калужскому медколледжу отдадут один из корпусов «Бауманки»

В четверг, 22 февраля, в Калужском медицинском колледже прошла коллегия регионального минздрава.

В этот день обсуждали передачу медколледжу одного из корпусов «Бауманки». Он будет освобожден после переезда вуза в новый кампус.

Губернатор Владислав Шапша пообещал подобрать медикам подходящий по площади корпус, отремонтировать и оснастить его. Кроме того, аналогичную работу обещали провести и для обнинского медучилища.

Особое внимание теперь на обучение специалистов среднего звена медицины.