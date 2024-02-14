Власти Калуги переоформили землю для строительства школы на Тайфуне

Ситуацию в среду, 14 февраля, прокомментировал городской голова Дмитрий Денисов.

- На данный момент мы переоформили предназначенный для школы земельный участок в городскую собственность, - заявил он. - Неиспользованные корпуса бывшей больницы снесли и объединили участки, расширив территорию для новой школы. Провёл с коллегами выездное совещание. Определили следующий трудоёмкий этап – перенос коммуникаций.

Он также отметил, что для выгула домашних животных местным жителям предложат другой участок недалеко от того места, где будут строить школу.