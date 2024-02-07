В Калужской области создадут учебник о географии и природе региона

На днях прошло первое заседание рабочей группы.

Предварительно, учебник будет называться «География и природа Калужской области».

- Взяли за основу учебное пособие «История Калужского края», которое уже вышло в двух частях, - рассказал министр образования и науки региона Александр Аникеев. - Писать текст пособия будут три группы авторского коллектива: Институт развития образования, Национальный парк «Угра» и КГУ имени К.Э. Циолковского.

Министр попросил присылать свои предложения по содержанию книги.