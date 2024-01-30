Дети в калужской школе остались без учителя математики

Мама одного из учеников школы №12 на улице Молодежной в Калуге прислала жалобу на отсутствие учителя.

- В первой четверти учитель математики была на больничном, никто не замещал, дети знаний не получали, - рассказала женщина. - Во второй четверти учились. С третьей четверти учитель опять на больничном, опять никто не замещает! Обещают дать детям задания на дом. А знания кто им будет давать? Это перед ГИА! Кто ответит за знания наших детей и результаты экзаменов?

Ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области.

- Мы связались с руководителем школы. Да, один из учителей математики заболел, - подтвердили в Минобре. - Прогнозируем, что на следующей неделе он сможет выйти на работу. К сожалению, поставить на урок другого учителя без существенных изменений в расписании очень сложно. Попросили директора учесть потерю учебного времени и скорректировать образовательную программу, чтобы успеть изучить все необходимые темы.