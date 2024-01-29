27 классов в калужских школах перевели на дистанционное обучение

Больше всего таких случаев в Калуге – 9 классов в четырех школах.

В 11 школах 27 классов перевели на дистанционное обучение, сообщили 29 января в региональном Роспотребнадзоре.

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