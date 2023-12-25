Стала известна судьба школы на Тайфуне в Калуге

Жители Калуги жалуются – 2023 год подходит к концу, а в микрорайоне Тайфун так и не начали строить обещанную школу. В воскресенье, 24 декабря, ситуацию прокомментировало министерство образования и науки региона.

Там пояснили, что работа на самом деле проводилась. В этом году снесли здание, которое много лет мешало строительству школы.

Сейчас подрядчик готовится к началу работ. Стройку обещают завершить к концу 2024 года, а заработает школа на Тайфуне, по информации министерства, в 2025 году.