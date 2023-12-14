Школьные автобусы отменили в Калужской области на 15 декабря

В пятницу, 15 декабря, в Калужской области не будут работать все школьные автобусы. Это связано с тяжелыми погодными условиями, сообщил министр образования и науки региона Александр Аникеев.

Всех детей, которые ездят на школьных автобусах, Аникеев попросил оставаться дома.

Напомним, вечером в четверг в Калужской области начался сильный снегопад. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до 12:00 пятницы.