Новую школу строят на Правом берегу в Калуге

В Калуге ведется строительство новой школы на улице Комфортной. О ходе работ в среду, 13 декабря, рассказал министр образования и науки Александр Аникеев.

- Строители уже полностью освоили земельный участок и вышли на хорошие темпы, - прокомментировал министр. - Подрядчик тоже на объекте и ежедневно контролирует стройку.

Школа сможет вместить 806 учеников. Она строится по нацпроекту «Образование».