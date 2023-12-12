Одна из школ в Калужской области в морозы осталась без отопления

В поселке Товарково Дзержинского района возникли проблемы с отоплением в школе №1.

Как сообщили 11 декабря местные жители, температура воздуха в помещении составляет всего +14 градусов, дети болеют и пропускают уроки.

Ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области. Там пообещали решить проблему в течение недели.

- Пока администрации поручено использовать отопительные приборы с соблюдением техники безопасности, - заявили в министерстве.