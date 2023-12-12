В Калужской области назвали даты проведения последних звонков и выпускных

Министерство образования и науки Калужской области определилось с датами проведения выпускных и последних звонков в школах в 2024 году.

24 мая состоятся последние звонки в 9 и 11 классах.

29 июня пройдут выпускные у 11 классов.

- Сроки выпускных и торжественных мероприятий для выпускников 9 классов школа устанавливает самостоятельно, - прокомментировали в министерстве.

Там также напомнили, что в 2024 году выпускникам будут вручать золотые и серебряные медали.