В Калуге подвели итоги Года педагога и наставника

В калужском инновационном культурном центре подвели итоги Года педагога и наставника. Там собрались учителя, воспитатели, преподаватели техникумов и колледжей, руководители образовательных организаций, а также сотрудники профильного ведомства.

Лучшим учителям и руководителям вручили региональные награды.

- Невероятная атмосфера церемонии закрытия Года педагога и наставника в Калужской области! – прокомментировал министр образования и науки региона Александр Аникеев.