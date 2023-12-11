Калужские школьники станут участниками онлайн-олимпиады «Безопасный интернет»

До 25 декабря в Калужской области проходит Всероссийская онлайн-олимпиада для учеников с 1 по 9 классы «Безопасный интернет».

Среди школьников хотят повысить уровень цифровой грамотности.

Олимпиада проводится в рамках федеральных проектов «Информационная безопасность» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» на платформе Учи.ру.