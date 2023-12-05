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В Калуге 14-й школе исполнилось 110 лет

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.12.2023 09:23 0 482
В Калуге 14-й школе исполнилось 110 лет

Здание школы было построено в 1913 году. В тот год Россия отмечала трёхсотлетие Дома Романовых. И в связи с этим событием в августе 1914-го городское училище получило имя «Екатерининское». В 1921 году в здании бывшего Екатерининского училища открывается сельскохозяйственный техникум имени Тимирязева. В дальнейшем учебные заведения реформируются, расформировываются, переименовываются: в здании школы располагались зооветеринарный и гидромелиоративный техникумы, фабрично-заводская семилетняя школа, 4-я средняя школа города Калуги, 10-я школа Московско-Киевской железной дороги. В 1961 году школе был присвоен номер четырнадцать, под которым она существует и по сей день. Особое внимание в школе уделяется изучению исторических и гуманитарных дисциплин, действуют профильные классы – кадетские и юридические.

Поздравил педагогов и учеников Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев: 

- В одном из старейших учебных заведений нашего города работают настоящие профессионалы, педагоги 14-й школы преданны своей профессии, искренне заботятся об учениках, дают им прочные знания и нравственные ориентиры. От всей души поздравляю педагогический коллектив, ветеранов, выпускников и учащихся школы с юбилеем! Желаю терпения и трудолюбия, профессионального долголетия, успехов и достижений. Крепкого всем здоровья, счастья, мира и добра!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.12.2023 09:23 0 482
Тэги: городская дума
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