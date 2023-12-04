В Калужской области школьников массово перевели на дистанционное обучение

За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ в Калужской области выросла на 22,5%. Это отразилось и на ситуации в школах.

Полностью переведены на дистанционное обучение школы №1 и №2 в Кирове, а также школы в поселке Еленский и селе Бояновичи в Хвастовичском районе.

В Калуге на дистант перевели 9 классов в пяти школах. В Людиново – 11 классов в шести школах, в Козельске – шесть классов в школе №3, в Хвастовичах – пять классов, в Обнинске, Жуковском и Ферзиковском районах – по одному классу.