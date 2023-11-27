Школы в Калужской области начали переводить на дистанционное обучение

Из-за большого количества болеющих ОРВИ детей школы Калужской области начали переводить на дистанционное обучение.

Учатся из дома дети в Передельской школе в Медынском районе, а также в школе в Хвастовичах.

На дистанте также четыре класса в трех школах Калуги, один класс в школе №1 Обнинска, а также два класса в школе №3 Козельска, рассказали 27 ноября в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

Напомним, заболеваемость ОРВИ в регионе растет, также зафиксирован первый случай гриппа.