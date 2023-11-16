В Людиново начали готовить площадку для новой школы

В городе Людиново Калужской области началась подготовка площадки под строительство школы на 1000 мест. Об этом 16 ноября сообщили в районной администрации.

- Яркое, современное образовательное учреждение позволит разгрузить школы от второй смены, - заявили в администрации. - Учеников ждут новые классы с интерактивными средствами обучения, спортивный и актовый залы. Зоны отдыха, а также собственный стадион - все чтобы ребята могли получать качественные фундаментальные знания по всем предметам.

Это одна из пяти школ, которые в ближайшее время появятся в регионе.