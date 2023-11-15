В Калуге собирают подписи в защиту учительницы после ее конфликта с учениками

Как мы уже рассказывали, на днях в Калуге в сеть попало видео конфликта между учениками и учительницей в школе №51.

Педагог пыталась выгнать с урока за плохое поведение двух мальчиков. Остальные смеялись и снимали все происходящее на телефоны. Затем учитель бросила в одного из снимающих тетради и пенал.

Родители других учеников 15 ноября создали петицию в защиту учителя. Они просят не увольнять женщину.

- Мы хотим встать на защиту нашего учителя, оградив от несправедливости и клеветы, от грубости детей, почувствовавших вкус вседозволенности, - говорится в тексте обращения к директору. - Сейчас учитель, по сути, является бесправным членом школьного общества. Когда ученик может оскорбить и вести себя вызывающе, осознавая и высказывая вслух свою уверенность в безнаказанности.

На данный момент петицию подписало более 900 человек.