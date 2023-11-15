В Калужской области строится еще пять школ

В среду, 15 ноября, министерство образования и науки Калужской области рассказало о строительстве новых школ в регионе.

Сейчас идет стройка пяти зданий школ:

на 1125 мест на улице Байконурской в Калуге,

на 1125 мест в микрорайоне Тайфун в Калуге,

на 1000 мест на улице Маяковского в Людиново,

на 806 мест на улице Комфортной в Калуге,

на 250 мест в селе Лопатино Тарусского района.

Ранее «Школа на Заре» в Малоярославце на 1101 место и новое здание школы в городе Медынь на 1000 мест открылись 1 сентября 2022 года, а в День знаний 2023 года открылась новая школа на улице Ермоловской в Калуге на 1300 мест и школа на 1144 места в Обнинске в микрорайоне «Заовражье». Их строительство организовано при поддержке Минпросвещения России.