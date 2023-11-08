В Калужской области проведут собрания по поводу перехода школ на пятидневку

В среду, 8 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша проводит личный прием в Кирове. Глава региона уже успел встретиться с 25 жителями и рассказал, какие проблемы волную людей.

Три группы мам пришли по поводу расписания занятий в школах. Напомним, сейчас в районе шестидневка, но часть родителей хочет перехода на пятидневку.

- Единого мнения нет. Кто-то - за. Кто-то – против, - заявил Шапша. - В каждой школе решение будет приниматься публично, открыто. Поручил сделать проекты расписаний занятий при пятидневной неделе. Все должны их посмотреть, обсудить и проголосовать. Для этого в течение месяца в школах пройдут собрания. Решения, безусловно, должны быть приняты с учетом мнения всех сторон. Родителей, учителей, детей.

Также Шапше задает вопросы по поводу трудоустройства студентов и о строительстве станций водоочистки.