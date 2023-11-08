В Людиново избавятся от второй смены в школах

В Людиново новую школу на 1000 мест построят на улице Маяковского. После ее появления все ученики в городе будут учиться в первую смену, сообщил 8 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Подготовительные работы начались. Идет согласование документов. Поставил несколько задач. Нужно оперативно получить заключение экспертизы и ускорить темпы строительства, - рассказал Шапша. - Были определённые споры по поводу места размещения школы. Разногласия удалось преодолеть. Поставил задачу заранее предусмотреть пешеходные и транспортные связи со школой.

Также губернатор побывал на месте строительства модульного спортзала, который возводится в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт».

- Идет подготовка площадки, строительство фундамента, подведение коммуникаций. До конца этого года основные работы должны быть завершены, - заявил Шапша.