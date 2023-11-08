В калужской школе появился кабинет безопасности дорожного движения

В школе деревни Теребень Хвастовичского района появился кабинет для изучения основ безопасности дорожного движения.

Там реализован проект «Безопасное дорожное движение - главное для детей умение!», рассказала 8 ноября министр финансов Калужской области Валентина Авдеева.

На обустройство кабинета потратили 494 тысячи рублей. Из них 459 тысяч выделены из областного бюджета.

- В рамках проекта осуществлено оснащение выделенного кабинета необходимым инвентарем, приобретены автогородок, детские электромобили и веломобили, а также форма юного инспектора движения, - прокомментировала Авдеева. - Реализация данной инициативы объединит взрослых и детей различных возрастов единой целью – обеспечение безопасности на дорогах.