Новый детский сад в Калуге планируют построить в 2024 году

Детский сад на правобережной улице Академика Потехина в Калуге планируют достроить в 2024 году. Об этом 1 ноября сообщили в министерстве образования и науки Калужской области в ответ на жалобу местной жительницы.

- Дома растут, скоро еще будут сдаваться новые, уже проживает большое количество детей в сданных домах, - написала калужанка.

- Планируем, что в следующем году стройку сада в микрорайоне Кречетников парк удастся завершить. Несколько лет назад подрядчику не хватило ресурсов, чтобы завершить работу. Сейчас прикладываем все усилия, чтобы достроить здание на 200 мест, - говорится в комментарии министерства.