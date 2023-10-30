В Калужской области родителям школьников предложат расписание пятидневки

Как мы писали ранее, в Кирове Калужской области родители возмущены шестидневной учебной неделей в школах.

В понедельник, 30 октября, в телеграм-канале главы администрации Кировского района Игоря ФЕДЕНКОВА появился комментарий заведующей отделом образования администрации Ольги ЛУКЬЯНОВОЙ.

- 23 октября у нас состоялось совещание директоров, где обсуждался вопрос продолжительности учебной недели в школах, - сказала заведующая. - Принято решение, до 1 ноября каждая школа просчитывает свои возможности и риски перехода на пятидневную неделю, смотрят свои учебные планы, нагрузку педагогов, допобразование учеников, составляют расписание. В течение ноября каждая школа встретится с активом родителей, по одному человеку от класса. С ними будет обсуждаться этот вопрос. Будет проведено анкетирование всех родителей и всех учеников на этот счет и уже на основании решения большинства будет приниматься итоговое решение.

К слову, в воскресенье, 29 октября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША объявил, что в среду, 8 ноября, он проведет личный прием жителей в Кирове. Встреча состоится по адресу: ул. Пролетарская, д. 36, начало в 11.00. Чтобы поспасть на прием, необходимо предварительно зарегистрироваться по телефонам в Калуге: 8 (4842) 77-85-78; 8 (4842) 77-85-73; 8 (4842) 77-81-14; 8 (4842) 77-85-79. Звонки принимают в рабочие дни с 08.30 до 17.00.