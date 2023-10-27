В Калужской области школы оборудуют контрольно-пропускными пунктами

В новых школах, которые строятся в Калужской области, будут создавать контрольно-пропускные пункты. Фото из Малоярославца с примером такого помещения, которое оформлено в цветах основного здания школы, 26 октября опубликовал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

Он похвалил дизайнерские решения, которые использовались в Малоярославце.

По словам Аникеева, такие КПП - это форма антитеррористической защиты.