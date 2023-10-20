В Калужской области открылись 24 школьные «Точки роста»

Министерство образования и науки Калужской области 19 октября рассказало о реализации национального проекта «Образование» в нашем регионе.

В нынешнем году в сельских школах открылись 24 центра естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста».

В Малоярославце появился детский технопарк «Кванториум» в «Школе на Заре».

На базе Калужского колледжа экономики и технологий создан Центр опережающей профессиональной подготовки.

В Калуге на улице Ермоловской и в Обнинске в микрорайоне «Заовражье» открыли новые школы.

В Кондрово создан Центр цифрового образования IT-CUBE в новом здании школы №1.

А в Калуге заработал федеральный технопарк профессионального образования.